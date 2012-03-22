ЗМІ: у Лівадійському палаці заправлятиме екс-директриса донецького готелю

У палаці-музеї з’явився новий директор Лариса Декушева, повідомили в міністерстві культури Криму.

«У вівторок нам представили Ларису Володимирівну. Вона вже приступила до своїх обов'язків. Сьогодні її немає, вона у відрядженні в Сімферополі», - повідомили в приймальні директора музею.

Згідно з даними довідника «Жовті сторінки Києва», Лариса Володимирівна Декушева була директором готелю «Нива» в Донецьку.

Також, за даними відкритих джерел, Декушева, займаючи посаду директора комунального підприємства «Готель «Київ» в Донецьку, в 2010 році входила до складу комісії по його ліквідації.

На даний момент Декушева числиться в базі Єдиного держреєстру як керівник ТОВ Компанія «БУДІМПЕКС» (Донецьк), вид діяльності якого - готельні послуги.

Нагадаємо, на початку березня Світлана Москаленко, призначена рік тому на посаду директора Лівадійського палацу-музею, написала заяву про звільнення.

У червні минулого року у Бахчисарайський історико-культурний заповідник було призначено нового заступник директора з Донецька.

У лютому цього року зміна керівництва відбулася і в Кримській республіканській установі «Алупкінський палацово-парковий музей-заповідник».

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