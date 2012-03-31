Російські перевіряльники не знайшли пальмової олії в сирі

Про це в телефонній бесіді з кореспондентом УНІАН повідомив голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Іван Бісюк.

«Перевірка показала, що в українських сирах насправді немає пальмової олії. Під час інспекції «Гадячсиру» компонентів, що містять рослинні жири, не виявлено, і про це йдеться в акті робочої групи. На заводі виробляються насправді масло і твердий сир», - повідомив І.Бісюк.

І.Бісюк відзначив, що основні зауваження Росспоживнагляду стосуються розбіжностей в технології приготування сира, що «не стосується якості, а стосується нестиковок в законодавстві». «Ми згодні з тим, що у нас є розбіжності в технології виробництва і тим підприємствам, які хочуть експортувати свою продукцію на територію РФ, необхідно гармонізувати наші вимоги до виробництва сирів з російським законодавством», - сказав І.Бісюк, відзначивши, що українські підприємства розроблятимуть план заходів щодо усунення зазначених розбіжностей.

Щодо проведення подальших перевірок українських підприємств, І.Бісюк відзначив, що «ми продовжуватимемо діалог, ми відкриті для подальшої роботи».

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Нагадаємо, Росспоживнагляд заявив, що перевірка «Гадячсиру» виявила порушення в технологічному процесі виробництва сира. За інформацією відомства, в період з 27 по 28 березня 2012 року комісією Росспоживнагляду проведена оцінка підприємства ТОВ «Гадячсир» на відповідність вимогам ФЗ «Технічний регламент на молоко і молочну продукцію» від 12.06.08 №88-ФЗ, під час якої відзначено низку істотних недоліків. На думку російських фахівців, технологічні параметри з виробництва сиру не відповідають вимогам російського законодавства. З результатами виявлених порушень були ознайомлені керівники ТОВ «Гадячсир», яким запропоновано розробити план заходів щодо усунення відзначених недоліків і представити в Росспоживнагляд, говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Росспоживнагляду 28 березня завершив інспекцію ТОВ «Гадячсир» на предмет експорту сирів до Російської Федерації.

8 лютого Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлена велика кількість пальмової олії. У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше Росспоживсоюз заборонив ще 4 українським підприємствам поставляти сири на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанській і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.