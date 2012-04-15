Прогноз погоди на 16 квітня

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, очікуються часом невеликі (у західних областях помірні) дощі, місцями грози, лише в більшості південних областей без опадів.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 7-12° тепла; вдень 14-19°, на Лівобережжі та в Криму місцями 20-23°, в Карпатах та горах Криму вночі та вдень 4-9° тепла.

У Києві та Київській області в понеділок хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ, місцями гроза.

Температура вночі по області 7-12°, вдень 14-19° тепла; у Києві вночі 10-12°, вдень 16-18°.