Завтра в Україні - до 23° тепла

У четвер, 19 квітня по Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі на Правобережжі та в Криму, а вдень в Україні очікуються дощі, подекуди з грозами, у західних областях вдень місцями сильні дощі.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у південній та східній частині, а вдень і в більшості північних та центральних областей окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі - 7-12°, вдень - 14-19°, на сході - до 23°; у західних областях вночі - 5-10°, вдень - 8-13° (в Карпатах вночі - 1-3° тепла, вдень - 5-8°).

По Київській області хмарно з проясненнями. Вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень - помірний дощ, подекуди з грозою. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 7-12°, вдень - 14-19°.

У Києві вночі без істотних опадів, вдень - дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі - 10-12°, вдень - 15-17°.