Польські візи можуть стати безкоштовними вже в червні

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Андрій Олефіров.

За його словами, зараз Україна і Польща проводять усі внутрішні процедури, аби погодити всі документи і вийти на їхнє підписання.

«Я думаю, що за сприятливих умов вона (угода) може бути підписана у червні цього року», - сказав А.Олефіров.

При цьому він додав, що така угода буде підписана на рівні міністрів закордонних справ.

Також у МЗС України заявили, що ще три категорії українських громадян зможуть отримувати безкоштовні шенгенські візи за спрощеною процедурою.

Про це сьогодні під час круглого столу повідомив директор департаменту консульської служби МЗС Андрій Олефіров.

Зокрема, за його словами, це представники неурядових організацій, професійних об’єднань і релігійних об’єднань.

«Європейська сторона та українська сторона погодилися внести зміни до вже існуючої чинної угоди про спрощене оформлення віз. Я хочу зазначити, що три категорії українських громадян – представники неурядових організацій, професійних об’єднань і представники релігійних організацій, - зможуть отримувати безкоштовні візи за спрощеною процедурою для того, щоб подорожувати до країн Європейського Союзу», - сказав він.

А.Олефіров також нагадав, що близько 3 млн громадян України, які проживають у прикордонних областях з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, уже зараз мають змогу безвізово за окремим дозволом відвідувати певні країни Шенгенської угоди.