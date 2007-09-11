Київська влада хоче перейменувати 131 вулицю

Комісія з питань найменувань та пам’ятних знаків Київської міської державної адміністрації ініціює перейменування понад 130 вулиць Києва, назви яких пов’язані із тоталітарним періодом в історії України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні заступник голови КМДА, заступник голови зазначеної комісії Сергій РУДИК.

Загалом перелік вулиць, складений і запропонований на розгляд комісії, містить 131 назву вулиць міста Києва. На сьогоднішній день комісія напрацьовує основні критерії з визначення вулиць «вчорашнього дня». Після цього запропонований перелік буде, можливо, розширений, а можливо, зменшений.

Як зазначив С.РУДИК, питання щодо перейменування низки вулиць міста буде запропоновано для обговорення всім киянам і, не виключено, буде проведено загальноміський референдум щодо майбутнього «вулиць вчорашнього дня».

Крім того, для перейменування будуть запропоновані вулиці, яких є кілька в місті. Наприклад, за інформацією С.РУДИКА, на сьогоднішній день у столиці є 4 вулиці Леніна і 4 вулиці Щорса. Також буде запропоновано змінити «неблагозвучні» назви вулиць.

Загальний перелік вулиць, назви яких буде запропоновано для змін, планується підготувати до кінця цього року.

С.РУДИК також повідомив, що до кінця 2007 року планується створити новий реєстр всіх без винятку вулиць Києва, оскільки останній довідник «Вулиці Києва» видавався, за словами заступника глави КМДА, ще у 1995 році.

«До кінця року ми спробуємо зробити уніфікований довідник, можливо, не в друкованому ще варіанті, а назвемо це електронний реєстр вулиць, які існують на сьогоднішній день в Києві», - сказав С.РУДИК.

За його даними, в Києві близько 1800 вулиць, проспектів, бульварів тощо. Він підкреслив, що проблема не стільки в тому, щоб перерахувати існуючі назви, як у тому, щоб встановити, які вулиці, згідно з прийнятими раніше рішеннями Київради, вже перейменовані, а які ні. За його словами, таких рішень лише за останні кілька років було прийнято більше десятка.

Як сказав С.РУДИК, вже найближчим часом у КМДА буде видано розпорядження і створена робоча група чиновників спільно з фахівцями, які з’ясують питання щодо виконання рішень Київради про перейменування вулиць.

С.РУДИК також повідомив журналістам, що на сьогоднішньому засіданні комісії з питань найменувать та пам’ятних знаків було прийнято рішення про присвоєння семи школам столиці імен видатних українських діячів: журналіста Георгія Гонгадзе – спеціалізований школі №329 (Дарницький район); українського педагога Тимофія Лубенця – школі-дитячому садку «Веселка» (Дарницький район); українського вченого, громадського та церковного діяча Івана Огієнка – спецшколі №115 (Солом’янський район); українського педагога Григорія Ващенка – ліцею митної справи №144 (Солом’янський район); правозахисника, громадського діяча, одного із засновників Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод Петра Григоренка – СЗШ №279 (Солом’янський район); українського державного діяча, гетьмана Івана Мазепи – СЗШ №292 (Деснянський район); Героя України, Заслуженого тренера України Валерія Лобановського – СЗШ №319 (Голосіївський район).

Також комісія прийняла рішення про встановлення меморіальної дошки державному і громадському діячу України, колишньому голові Української республіканської ради профспілок В.Сологубу (1926-2004) на Будинку профспілок України.