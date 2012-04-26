Прокуратура передає до суду кримінальну справу мера Болграда

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник відділу прокуратури Одеської області Віталій Мельниченко.

«Органами слідства зібрано достатньо доказів його вини у вимаганні та отриманні хабарів від приватних осіб. Раніше прийнятий запобіжний захід - тримання під вартою - не змінено», - уточнив В.Мельниченко.

Як повідомляв УНІАН, 29 лютого мер Болграда був викритий у вимаганні та отриманні від приватних осіб хабарів у розмірі 30 тис. доларів і 50 тис. грн.