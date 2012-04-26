Прокуратура передає до суду кримінальну справу мера Болграда
23:05, 26 квітня 2012Суспільство
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Прокуратура Одеської області завершила розслідування і передає до суду кримінальну справу щодо мера Болграда Сергія Корольова.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник відділу прокуратури Одеської області Віталій Мельниченко.
«Органами слідства зібрано достатньо доказів його вини у вимаганні та отриманні хабарів від приватних осіб. Раніше прийнятий запобіжний захід - тримання під вартою - не змінено», - уточнив В.Мельниченко.
Як повідомляв УНІАН, 29 лютого мер Болграда був викритий у вимаганні та отриманні від приватних осіб хабарів у розмірі 30 тис. доларів і 50 тис. грн.
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