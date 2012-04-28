Німецька преса використала вибухи у Дніпрі для чергових нападок на Україну

Про це пише Німецька хвиля, яка зробила огляд німецьких ЗМІ.

Так, наприклад, Westdeutsche Allgemeine Zeitung пише:

«Це - Україна, де за якісь шість тижнів має відбутися прекрасна, блискуча велика футбольна подія. Це країна, де влада необґрунтовано переслідує свою попередницю, саджає за ґрати, і, схоже, дозволяє бити. Країна, чий уряд, очевидно, не в змозі гарантувати громадську безпеку. Схожі вибухи до тих, які сталися цієї п’ятниці, були й минулого року. Цього разу теж ніхто не знає, хто за ними стоїть. Зрозуміло одне: фанати, які захочуть поїхати на матчі "Євро-2012" в Україну, не зможуть зробити цього без страху».

У свою чергу інше німецьке видання Flensburger Tagesblatt напряму радить німецьким уболівальникам не їхати в Україну.

«Бомбовий терор у Дніпропетровську однозначно засвідчує – ситуація в Україні загрожує вийти з-під контролю. У Києві вже спекулюють, чи запровадить президент Янукович надзвичайний стан. Якщо упродовж наступних днів не буде вирішальних змін, то європейська футбольна першість у червні постає перед серйозною загрозою. Нині не можна жодному фанату радити їхати на ігри в Україну. Тому це час для УЄФА за сприяння політиків розробити план В, щоб у разі необхідності можна було натиснути на гальма», - зазначає Flensburger Tagesblatt.

Видання Rheinische Post взагалі назвало рішення проводити "Євро-2012" в Україні помилкою. Правда, не через вибухи, а через політику.

«В урочистих промовах спортивних функціонерів права людини відіграють велику роль. Під час роздачі міжнародних заходів це не так. Там рішення визначаються економічними міркуваннями. Лише два приклади: 1978 року чемпіонат світу з футболу відбувся в Аргентині, хоча там панувала кривава військова диктатура. 2008-го року китайський режим зміг насолодитися олімпійським глянцем, хоча перед цим застосував силу до тибетців. Тому нікого не має дивувати, що УЄФА половину чемпіонату Європи з футболу проводить в Україні. Насправді УЄФА йшлося і йдеться про те, щоб відкрити на сході континенту нові ринки для продукту - футболу. Тому ще під час вибору було заплющено очі на всеохопну корупцію в країні, на владу політичних кланів і невирішені логістичні проблеми. Рішення проводити "Євро-2012" в Україні було помилкою. Від учора про це знають вже трошки більше людей», - пише Rheinische Post.