Рудьковський заявляє про ”верх цинізму”

Міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ назвав порушення кримінальної справи проти кримських залізничників за стан колійного господарства «верхом цинізму».

«Держава хоче зняти з себе відповідальність за 15 років бездіяльності. Я вкрай здивований позицією прокурора Криму, який відкрив кримінальну справу проти залізничників за стан колійного господарства”, - заявив М.РУДЬКОВСЬКИЙ учора на брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

«15 років держава не фінансувала, а лише викачувала гроші із залізниці, і тепер відкривати кримінальні справи за незадовільний стан шляхів – це вища міра цинізму”, - сказав міністр, зазначивши, що робиться це на догоду політичним інтересам.

М.РУДЬКОВСЬКИЙ підкреслив, що «тільки персональне втручання міністра змусило причетних осіб розібратися (із Сімферопольською справою - УНІАН)».

Довідка УНІАН. На початку вересня Кримська транспортна прокуратура порушила кримінальну справу за фактами порушення правил експлуатації залізничного транспорту (ч.1 ст. 276 Кримінального кодексу України) і недбалості (ч.1 ст. 367 УК).

За даними прес-служби прокуратури Криму, під час прокурорської перевірки виявлені «гостродефектні рейки і дерев`яні шпали колії №4 станції Воїнка, які вже не придатні для експлуатації». «Реальна загроза для безпеки створилася унаслідок недбалості залізничників, відповідальних за стан колій, які своєчасно не провели ремонт вказаної ділянки шляху», - зазначили в прокуратурі. Залізничникам за непридатність частини залізничної колії Джанкойської дистанції належить відповідати за всією суворістю кримінального закону, додали в прокуратурі.