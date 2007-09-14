Порошенко запевнив посла США, що в нас економіка і вибори - це різні речі

Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО запевняє, що кампанія з підготовки позачергових парламентських виборів в Україні не завдала негативних наслідків економіці країни. Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним послом Сполучених штатів Америки в Україні Вільямом ТЕЙЛОРОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі П.ПОРОШЕНКА, під час зустрічі співрозмовники обговорили питання внутрішньої політики України напередодні дострокових парламентських виборів, наголошуючи на необхідності мінімізації ризиків, які можуть вплинути на фінансово-банківську сферу держави.

Голова Ради НБУ висловив переконання, що дострокові вибори є екзаменом на соціальну відповідальність влади перед народом і продемонструють: чи надалі відбуватиметься перетягування ковдри між відомствами та установами, чи, нарешті, розпочнеться реальна, професійна робота в інтересах країни.

Він також зазначив, що з огляду на стрімку виборчу кампанію, вона не мала негативних наслідків на економіку країни, якими як правило обумовлюються виборчі процеси.

Як зазначається у повідомленні, особливу увагу співрозмовники приділили економічному блоку питань, ситуації у фінансово-банківській сфері та забезпеченню стабільності національної грошової одиниці, наголосивши на необхідності підготовки до поступового запровадження грошового режиму, який базується на ціновій стабільності.

П.ПОРОШЕНКО, відповідаючи на запитання В.ТЕЙЛОРА, розповів про стратегію діяльності Національного банку України та поінформував посла про Основні засади грошово-кредитної політики на 2008 рік, які Рада Національного банку розглянула на засіданні 11 вересня.