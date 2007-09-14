Сальдо зовнішньої торгівлі за січень-липень склало -5,25 млрд. дол.

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за січень-липень 2007 року склало 5 млрд. 250,2 млн. дол. проти 3 млрд. 412,8 млн. дол. за аналогічний період 2006 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

За даними Держкомстату, за підсумками січня-липня 2007 року експорт товарів склав 27 млрд. 371,2 млн. дол., імпорт - 32 млрд. 621,4 млн. дол. Порівняно з відповідним періодом минулого року експорт зріс на 31,9%, імпорт - на 35%.

Також повідомляється, що в липні експорт товарів порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився на 27,2% і склав 4 млрд. 263,5 млн. дол., імпорт - на 41,7% і склав 5 млрд. 316,8 млн. дол.

Негативне сальдо в липні 2007 року складало 1 млрд. 053,3 млн. дол., за відповідний період 2006 року - 402,3 млн. дол.

Довідка УНІАН. Від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2006 році склало 2 млрд. 973,7 млн. дол. проти позитивного в 1 млрд. 291,8 млн. дол. в 2005 році.

За даними Держкомстату, за підсумками минулого року експорт склав 45 млрд. 873,1 млн. дол. (у 2005 році - 40 млрд. 363,1 млн. дол.), імпорт - 48 млрд. 846,9 млн. дол. (39 млрд. 071,3 млн. дол.).

При цьому експорт товарів у 2006 році склав 38 млрд. 367,7 млн. дол. (у 2005 р. - 34 млрд. 228,4 млн. дол.), імпорт - 45 млрд. 034,5 млн. дол. (36 млрд. 136,3 млн. дол.), негативне сальдо - 6 млрд. 666,8 млн. дол. (у 2005 році негативне сальдо - 1 млрд. 907,9 млн. дол.).

Експорт послуг у 2006 році склав 7 млрд. 505,5 млн. дол. (у 2005 р. - 6 млрд. 134,7 млн. дол.), імпорт - 3 млрд. 812,4 млн. дол. (з урахуванням міжнародної технічної допомоги) (2 млрд. 935 млн. дол.), позитивне сальдо - 3 млрд. 693,1 млн. дол. (у 2005 р. - 3 млрд. 199,7 млн. дол.).