Ющенко придбав на Форумі видавців 20 книжок

Президент України Віктор ЮЩЕНКО придбав собі на ХІV книжковій виставці-ярмарку «Форум видавців» у Львові понад 20 книжок і витратив на це близько 700 гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО розповів журналістам на брифінгу у рамках Форуму.

За словами Президента, його найбільше цікавлять книги на історичну тематику. В.ЮЩЕНКО розповів, що знайшов на Форумі перший том 60-томного видання літературних творів Пантелеймона Куліша.

Глава держави також наголосив, що нинішній уряд “не дбає ні про українську книгу, ні про українське слово”, і висловив сподівання, що майбутній уряд і парламент “будуть мудрішими”.