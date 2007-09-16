Янукович обіцяє підтримку аграріям при вступі України до СОТ

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє забезпечити необхідну підтримку агропромисловому комплексу при вступі України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив учора на мітингу прихильників Партії регіонів у м. Волноваха Донецької області.

«У 2008 році ми зробимо все, щоб перейти на світові стандарти у відносинах з селянами і агропромисловим сектором. Це означає, що при вступі до СОТ ми забезпечимо необхідну підтримку селу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер Партії регіонів зазначив, що його уряд має намір розвивати інфраструктуру на селі. «Без створення рівних умов проживання на селі і в місті неможливо розвивати сільське господарство», - пояснив він.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що уряд в 2007 році в повному обсягу виконав зобов`язання щодо підтримки села, обсяг якої становив 3,3 млрд. грн. Він нагадав, що в 2002 році обсяг державної підтримки села становив 140 млн. грн., у 2003 – близько 300 млн. грн., а в 2004 – 700 млн. грн.

Лідер Партії регіонів також повідомив жителям м. Волноваха, що приїхав «поклонитися донецькій землі і попросити в неї силу, тому що вкотре вийшли на цю боротьбу, і 30 вересня вкотре буде вирішуватися доля українського народу».