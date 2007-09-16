Уряд України мінімізував вплив негативних світових тенденцій

Уряд України цього року максимально зменшив вплив негативних світових тенденцій на внутрішній ринок країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу журналістам в Донецьку заявив в.о. прем`єр-міністра України Микола АЗАРОВ.

«Яким чином?… А ми відгородилися. Ми заборонили вивезення зерна з країни. Ми чудово знали, якщо дати можливість вивезти зерно, то у нас воно закуплятиметься по 500-600 гривень, буде вивозитися за кордон і там продаватиметься по 350 доларів (за тонну – УНІАН)», - зазначив М.АЗАРОВ.

Він переконаний, що якби зерно можна було вивозити, то ціна на хліб в Україні становила б 8-10 гривень за кілограм.

За словами М.АЗАРОВА, запасів зерна в Україні достатньо. «У нас зерна в країні повнісінько. Нам не треба продавати його на внутрішньому ринку по 300-350 доларів, у нас немає об`єктивних підстав навіть для 1200 гривень. Така ж ситуація по м`ясу. Ми на 450 тисяч тонн виробили м`яса більше і на 150 тисяч тонн закупили його більше», - заявив в.о. прем`єра, підкресливши, що це величезний приріст на ринку і «немає ніяких підстав для зростання цін на м`ясо».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні М.АЗАРОВ заявив, що зростання цін на продукти харчування спровокували БЮТ і «Наша Україна».

«Однозначно, це саме вони спровокували зростання цін в країні», - підкреслив він, аргументуючи тим, що ці політичні сили, проводячи виборчу кампанію, «свідомо діють на негатив і деструктив».

«Коли щодня з екранів телевізорів всій країні розказувати, що м`ясо має коштувати 40 гривень, а в більшості регіонів воно 40 гривень не коштує, то рано чи пізно виробник м`яса підніматиме ціну. Якщо таку ж політику вестимуть відносно «своїх» керівників господарства, компанії, які це м`ясо поставляють на ринки, власники супермаркетів, які підтримують певну політичну силу, то це теж позначиться. Тому вся вина за зростання цін лежить, перш за все, на цих деструктивних політичних силах, я маю на увазі БЮТ і «Нашу Україну»», - сказав М.АЗАРОВ.