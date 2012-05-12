Янукович побажав випускникам віри у щасливе майбутнє

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Розпочинається новий етап у вашому житті, сповнений прагнення реалізувати власні можливості, надії та сподівання. Тож нехай юнацький запал і ентузіазм, упевненість у своїх силах будуть надійною запорукою правильно обраного професійного шляху», - наголосив Президент, звертаючись до випускників.

Він підкреслив, що поряд з нами усі ці роки були найдорожчі люди: батьки та педагоги, які віддали частку своєї душі, навчаючи їх людяності і відповідальності, відкритості й чесності. «Висловлюю їм щиру подяку за щоденну працю, за вміння завжди знайти добре слово і мудру пораду, донести до кожного вічні ідеали добра й справедливості», - підкреслив глави держави.

В.Янукович побажав усім невичерпного джерела творчої енергії, прекрасних життєвих перспектив та віри у щасливе майбутнє України.