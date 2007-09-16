Україна офіційно приєдналася до GNEP

Сьогодні на конференції у Відні Україна офіційно приєдналася до організації Глобального партнерства в ядерній енергетиці (GNEP). Заяву про принципи глобального партнерства підписав міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінпаливенерго, документ дозволяє забезпечити реалізацію планів будь-якої країни з розвитку мирної атомної енергетики, але з обов`язковими гарантіями нерозповсюдження.

Таким чином, Україна стала однією з 14 країн-партнерів організації. Неформальне добровільне об`єднання GNEP було створене за ініціативи США.

Також до нього входять Австралія, Болгарія, Китай, Франція, Гана, Японія, Йорданія, Казахстан, Литва, Польща, Румунія і Росія.

Як зазначається у повідомленні, ці країни відстоюють мирне використання ядерних матеріалів і формують спільне бачення застосування відповідних технологій, підвищення рівня ядерних реакторів і технологій, поведінки з радіоактивними відходами.

Крім того, співпраця припускає підготовку спільних політичних рішень у сфері недопущення розповсюдження ядерної зброї.

Формальна співпраця між учасниками GNEP здійснюється переважно шляхом двосторонніх або багатобічних домовленостей в рамках МАГАТЕ.