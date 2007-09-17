У Дніпропетровську намагалися підірвати соратника Януковича

Сьогодні о 00.05 в Жовтневому районі Дніпропетровська стався вибух біля приватного будинку заступника голови обласної ради – начальника відділу комунального господарства та комунальної власності облради, члена фракції Партії регіонів Віктора НАУМЕНКА.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні МВСУ м. Дніпропетровська.

У прес-службі прокуратури Дніпропетровської області УНІАН підтвердили, що біля будинку заступника голови облради вибухнув саморобний пристрій еквівалентом 400 грамів тротилу. Невідомі перекинули вибуховий пристрій через паркан. В результаті вибуху пошкоджено 6 вікон будівлі та дерева, постраждалих немає.

Сьогодні Жовтневий райвідділ внутрішніх справ Дніпропетровська порушив за фактом вибуху кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень).

Слідство у справі перебуває на контролі прокуратури Дніпропетровської області.

За даними прес-служби прокуратури, слідство не розглядає версію, що вибух пов’язаний з виборчої кампанією до парламенту. Відпрацьовується версія, що вибух пов’язаний з комерційною діяльністю заступника голови Дніпропетровської облради.

Працівники правоохоронних органів вживають заходів щодо затримання зловмисників, причетних до вибуху.