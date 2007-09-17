Як змінилася вартість землі в передмісті Києва за минулий тиждень

Середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво з 10 по 16 вересня знизилася на 1,87% (на 105 дол.) - до 5 тис. 512 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

За даними компанії, зниження вартості землі зафіксоване в Обухівському – на 11 дол., до 7 тис. 175 дол./сотка, Броварському – на 12 дол., до 4 тис. 501 дол./сотка, Васильківському – на 56 дол., до 4 тис. 314 дол./сотка і Бородянському районах – на 42 дол., до 2 тис. 370 дол./сотка.

При цьому зростання вартості земельних ділянок спостерігалося в Києво-Святошинському - на 55 дол., до 8 тис. 849 дол., Бориспільському - на 26 дол., до 5 тис. 639 дол./сотка, Вишгородському - на 2 дол., до 5 тис. 478 дол./сотка, Макарівському - на 25 дол., до 2 тис. 191 дол./сотка, Кагарлицькому - на 37 дол., до 1 тис. 406 дол./сотка, Фастівському - на 33 дол., до 1 тис. 72 дол./сотка і Баришівському районах - на 66 дол., до 924 дол./сотка.

Обсяг пропозицій земельних ділянок від всієї сукупності виставлених на продаж в 11 районах Київської області становить: у Макарівському районі - 33%, Бориспільському - 17%, Васильківському - 11%, Києво-Святошинському - 13%, Броварському - 15%, Обухівському - 7%, Бородянському - 1%, Вишгородському - 2%, Кагарлицькому - 0,6%, Баришівському - 0,2%, Фастівському районі - 0,2%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво з 3 по 9 вересня зросла на 0,97% (на 54 дол.) - до 5 тис. 618 дол. за сотку.