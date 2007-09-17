Гриценко дає 100 тисяч відсотків, що ідея Тимошенко провалиться

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО наголошує, що будь-які ініціативи політичних сил щодо реформування армії та оборонної політики повинні узгоджуватися з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам на прес-конференції на Рівненському загальновійськовому полігоні.

«В Україні немає і не буде армії чи то «Нашої України», чи Партії регіонів, чи БЮТ, чи когось іншого, так само в нашій державі не буде воєнної політики «Нашої України», Партії регіонів, чи БЮТ – буде єдина українська армія і буде єдина оборонна політика», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

«Ця оборонна політика має шанс бути реалізованою тільки тоді, коли вона підтримується парламентом, урядом, і головне - Президентом, як Верховним головнокомандувачем Збройних Сил України», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Він зауважив, що велика частина заяв політичних сил є необгрунтованими, і ці заяви не будуть реалізовані. Зокрема, міністр підкреслив, що це стосується припинення з 1 січня призову на строкову військову службу, збільшення грошового забезпечення лейтенанта до тисячі доларів.

Міністр оборони зазначив, що В.ЮЩЕНКО взяв на себе зобов’язання на 5 років раніше, ніж планувалося при Президенті Леонідові КУЧМІ, перейти на контрактну армію – зробити не до кінця 2015 року, а до кінця 2010.

«Це дуже складне завдання для всієї держави – не тільки для Міністерства оборони, а для всіх міністерств та місцевих органів влади, і загалом українського суспільства», - сказав А.ГРИЦЕНКО, пообіцявши, що це завдання буде виконано.

Він наголосив, що перехід на контрактну армію з 1 січня 2008 року є авантюрою і не може бути виконаним. «Заклики перейти на контракт з 1 січня 2008 року мали б своїми наслідками розвал армії нинішньої і дискредитація ідеї створення професійної армії – цього ніхто не допустить. Я даю не те що 100%, а 100 тис. відсотків», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

*** Міністр оборони України А.ГРИЦЕНКО прибув на Рівненський загальновійськовий полігон для спостереження за активною фазою другого етапу наймасштабнішого в цьому році стратегічного командно-штабного навчання Збройних Сил України з оперативного забезпечення і логістики “Артерія – 2007”.

Як повідомляв УНІАН, Блок Юлії Тимошенко взяв на себе зобов’язання скасувати з січня 2008 року призов на строкову військову службу, а до 2009 року перевести армію на професійну основу.