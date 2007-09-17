Янукович розповів про жінку, яка горою стоїть за людей

Лідер партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ позитивно оцінив діяльність керівництва Житомирської обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на зустрічі з жителями смт. Черняхова Житомирської області, представивши учасникам зустрічі голову Житомирської обласної ради Ірину СИНЯВСЬКУ.

Лідер Партії регіонів зазначив, що «ця жінка постійно відстоює інтереси громади області, вона горою стоїть за людей».

В.ЯНУКОВИЧ також охарактеризував як потужний обласний актив «регіоналів» Житомирщини, згадавши народних депутатів України – членів фракції Партії регіонів у Верховній Раді V скликання Сергія РИЖУКА, Миколу ПРИСЯЖНЮКА, Миколу ЯКИМЕНКА та Олександра КРАВЦОВА, які супроводжують його під час поїздки по регіону.

Також В.ЯНУКОВИЧ висловився за те, щоб «українці обирали керівників рад різних рівнів з місцевих лідерів, а не завозили їх зі столиці».