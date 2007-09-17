”Буковель” запропонував журналістам найкращі умови та програму

Другий фестиваль туристичної журналістики України пройшов на гірськолижному курорті “Буковель” поблизу міста Яремче.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у фестивалі взяли близько 50 журналістів із Києва та регіонів, які висвітлюють туристичну тематику (шеф-редактори туристичних газет та журналів, редактори популярних щоденних видань, жіночих журналів, телебачення).

Фестиваль тривав з 14 по 16 вересня, протягом цих днів учасники та гості фестивалю ознайомились з новими екскурсійними програмами по Івано-Франківщині, взяли участь у “круглих столах” та конференціях.

Відкриваючи фестиваль, голова Національної ради з питань культури та духовності при Президентові України Микола ЖУЛИНСЬКИЙ висловив переконання, що “журналісти, як ніхто, багато можуть зробити для розширення туристичних можливостей України, створення позитивного привабливого іміджу туристичних центрів та курортів нашої країни у світі. І кращого поштовху до цього, ніж гостра професійна розмова та дискусії, бути не може”. “Фестиваль – це така розмова і такі дискусії”, - сказав він.

На переконання голови робочої групи з підготовки фестивалю, керівника експертної комісії з питань туризму та курортів при Президентові України Броніслава ОМЕЦИНСЬКОГО, “такі фестивалі не просто бажані, вони необхідні, оскільки дають можливість журналістам ознайомитись з найцікавішим досвідом, обговорити болючі проблеми і побачити перспективи, а потім донести це до мільйонів людей”.

Фестиваль було приурочено до Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму України, його організаторами виступили Національна туристична організація України та Асоціація журналістів “Туристичний прес-клуб України”.

Перший фестиваль відбувся у жовтні 2006 року у spa-курорті «Буймерівка» (Сумська область). Його учасниками стали 45 журналістів із Києва та різних регіонів України.

Цього року, як зазначив УНІАН один із керівників Асоціації журналістів „Туристичний прес-клуб України” Володимир ЦАРУК, розглядалися кілька пропозицій щодо місця проведення Другого фестивалю туристичної журналістики, але умови та програма проведення, запропоновані курортом “Буковель”, виявилися найбільш цікавими та оригінальними.