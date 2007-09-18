Українця, якого звинувачують у 40 злочинах, затримали у Підмосков`ї

Уродженця Криму, обвинуваченого в 40 тяжких злочинах на території України і оголошеного у міжнародний розшук, затримали у підмосковній Балашисі, повідомляє РІА Новости, посилаючись на джерело в російських слідчих органах.

За його словами, 34-річного Андрія Безбородова оперативники управління по боротьбі з оргзлочинністю МВС РФ затримали в місті Балашиха на вулиці Некрасова минулої суботи за допомогою міліційного спецназу.

Співбесідник агентства відзначив, що затриманий, за даними МВС України, є лідером злочинного співтовариства, більшість з учасників якого були засуджені кілька років тому.

"Затриманий Безбородов в 2003 році був заочно звинувачений у 40 тяжких злочинах, серед яких три вбивства, скоєні з особливою жорстокістю", - сказало джерело.

Як встановили оперативники, затриманий перебував на території РФ з лютого цього року за підробленим паспортом на ім`я померлої людини. Про затримання підозрюваного проінформовані правоохоронні органи України, вирішується питання про екстрадицію.