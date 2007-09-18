У Черновецького кажуть, що готові до перевиборів мера

Члени команди нинішнього Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО готові до проведення дострокових виборів мера в столиці.

Про це в ефірі «Ток-шоу Миколи ВЕРЕСНЯ» на телеканалі «Citi» заявила вчора заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

«Ми перевиборів не боїмося. І якщо вони будуть – ми до них готові», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА, говорячи про наміри політичних опонентів чинного мера Києва щодо перевиборів міського голови.

«І якщо кияни висловлять іншу думку, ніж рік чи півтора роки тому, то ми її будемо сприймати як те, що ми це повинні робити», - додала заступник голови КМДА.