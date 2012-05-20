У меліоративному каналі знайшли тіла двох дітей

У Чаплинському зрошувальному каналі біля села Червона Поляна було виявлено тіла двох шестирічних дітей.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС в Херсонській області.

Батьки дітей звернулися в райвідділ міліції із заявою про зникнення дітей після того, як самостійні пошуки результату не дали.

Як повідомили в секторі з питань зв'язків з громадськістю УМВС в Херсонській області міліція припускає, що діти потонули під час купання.

Зокрема, в повідомленні наголошується, що під час пошуків правоохоронці знайшли на березі меліоративного каналу за 2 кілометри від села охайно складений одяг дітей. Вночі міліціонери і батьки обстежували канал на човні. У цей час з берега співробітники міліції і односельці освітлювали їм шлях ліхтарями. Невдовзі за 200 метрів від берега було виявлено тіла дітей. Слідів тілесних ушкоджень на тілах загиблих не виявлено.

За попередньою версією правоохоронних органів, з хлопчиками стався нещасний випадок. Припускають, що друзі вирішили викупатися, зайшли у воду, але сильна течія каналу збила дітей з ніг і вони захлинулися.

Наразі проводиться перевірка, тіла дітей направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.