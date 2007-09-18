Двоє підлітків забили до смерті товариша

11:41, 18 вересня 2007
Суспільство
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Трагедія сталася у Донецькій області

У м. Докучаєвськ Донецької області двоє учнів загальноосвітньої школи на одній із вулиць міста забили до смерті товариша.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали підлітків.

 

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