Двоє підлітків забили до смерті товариша
11:41, 18 вересня 2007Суспільство
1028
Трагедія сталася у Донецькій області
У м. Докучаєвськ Донецької області двоє учнів загальноосвітньої школи на одній із вулиць міста забили до смерті товариша.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.
У результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали підлітків.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter