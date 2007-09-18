Шуфрич лякає ще однією катастрофою на Львівщині

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи заявляє, що проведення експериментального випробування установки з утилізації компоненту ракетного палива „меланж” може призвести до виникнення надзвичайної ситуації з викидом у навколишнє середовище небезпечних хімічних речовин.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві МНС України.

Як зазначається в документі, “проект на установку з утилізації меланжу розроблено ВАТ «Гірхімпром». Замовником проекту виступає консорціум «Еко технолоджіс», який створено з дозволу МО України для участі у міжнародному тендері ОБСЄ. Зазначена установка була передана Польською стороною консорціому „Еко технолоджіз” у вигляді гуманітарної допомоги і на підставі рішення міністра оборони Гриценка А.С. розміщена у в/ч А 1642 м. Радехів. Організаційні заходи з підготовки експерименту покладено на підприємство Міноборони „Укроборонлізинг” та Департамент утилізації ракет і боєприпасів Міноборони. За інформацією заступника міністра Терещенко В.І. випробовування зазначеної установки з утилізації меланжу заплановано провести 17 вересня 2007 року у в/ч А 1642 м. Радехів”.

“За інформацією ГУ МНС в Львівській області, йдеться далі в заяві МНС, станом на 18.09.2007 замовник - консорціум «Еко технолоджіс» до цього часу не отримав відповідні дозволи від Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області на експлуатацію установки з утилізації меланжу та остаточний позитивний висновок екологічної експертизи Мінприроди”.

Згідно з попереднім висновком державної екологічної експертизи, затвердженим Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Львівській області 14.09.2007, замовник повинен був: одержати дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферу; внести зміни в дозвіл на спецводокористування; заключити угоди на вивезення кінцевого продукту утилізації. “На цей час замовником ці умови не виконані”, - наголошує МНС.

Автори заяви підкреслюють, що “на адресу Головного управління МНС України в Львівській області проектна документація на установку з утилізації меланжу чи будь які інші документи від замовника, в/ч А1642 Західного оперативного командування Міноборони чи інших структур Міноборони не надходили і відповідно не розглядались”. “Зазначене є грубим порушенням вимог Закону України „Про екологічну експертизу”, - заявляє МНС та нагадує, що згідно зі статтею 10 Закону України „Про пожежну безпеку” „впровадження нових технологій без дозволу органів державного пожежного нагляду забороняється”.

На цей час питання щодо розробки технологій з утилізації меланжу в Україні не вирішені. Так, технології, що були запропоновані науковим інноваційним впроваджувальним підприємством „Струм”, науково-дослідним інститутом хімічних продуктів Мінагрополітики і Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, за відгуком Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Литвиненка НАН України, потребують суттєвого доопрацювання.

Враховуючи зазначене, ГУ МНС в Львівській області звернулося до Львівської обласної ради, Львівської облдержадміністрації, Західного оперативного командування Міноборони, Головного державного санітарного лікаря області та Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області із застереженням. Також Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи направило офіційний запит до Генеральної Прокуратури України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України про з’ясування причин та обставин грубого порушення чинного законодавства посадовими особами Міноборони щодо утилізації компоненту ракетного палива „меланж” та недопущення виникнення екологічної катастрофи.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО повідомив, що Міністерство оборони України протягом 3 років планує утилізувати близько 16 тис. тонн ракетного палива типу «меланж». А.ГРИЦЕНКО також зазначив, що установку поставила безплатно Польща, і додав, ця установка здатна утилізувати близько 1 тис. тонн такого палива протягом року. Міністр також повідомив, що в ЗСУ знаходиться близько 17 тис. тонн «меланжу», які підлягають утилізації. Зокрема, у Білій Церкві зберігається 1,4 тис. тонн, у Вінницькій області – 1 тис. тонн, в Одеській області – 3 тис. тонн, в Івано-Франківській – 2,3 тис. тонн, у Львівській – 3,3 тис. тонн, у Харківській – 5,3 тис. тонн. При цьому він зазначив, що для потреб Міноборони потрібно близько 300 тонн. За словами А.ГРИЦЕНКА, за допомогою ОБСЄ планується утилізувати 3 тис. тонн ракетного палива, а близько 1 тис. тонн передати на хімічні підприємства РФ. Для утилізації решти палива планується поставити такі ж самі установки, як у Радехові.

***Ракетний окислювач “меланж” – це суміш азотної кислоти з багатьма хімічними компонентами. Його додавали до ракетного палива у 50–60 роках минулого століття. Після вилучення ракет з рідким паливом 200 тисяч тонн “меланжу” і сьогодні зберігається у багатьох країнах – учасницях колишнього Варшавського Договору. Проте найбільша його кількість – понад 16 тисяч тонн - знаходиться в Україні.