Завтра в Україні очікуються дощі

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі у західних областях, вдень в Україні, крім півдня та сходу, дощі, окремі грози; у Карпатах вночі місцями сильні дощі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер буде південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, на заході та сході місцями 7-10°; вдень в західних, північних, Вінницькій областях 13-18°, на решті території 21-26°; у Карпатах протягом доби 5-10°.

20-21 вересня - без опадів, лише у центральних (крім Вінницької), Харківській, Сумській, Миколаївській, Одеській областях короткочасний дощ, 21 вересня і в більшості північних областей місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у західній частині 3-8° тепла, на решті території 6-11°, на півдні та сході до 15°; вдень 14-19°, у Криму, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях 20-25°; у Карпатах вночі заморозки 0-2°, вдень 9-14° тепла.

22-23 вересня - у західних областях без опадів; температура вночі 3-9° тепла, вдень 13-19°; у Карпатах вночі заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла. На решті території місцями (22 вересня на півдні Правобережжя, вдень 23 вересня в Криму, Приазов`ї та на сході країни повсюди) короткочасні дощі, окремі грози; температура вночі 6-12°, на південному сході та в Криму до 15-17°, вдень 22 вересня у північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях 15-20°, у східних областях, Криму та Приазов’ї 21-27°, 23 вересня 18-24°.

У Києві та області у середу вдень очікуються дощі. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 12-14° тепла, вдень 16-18°; по області вночі 11-16°, вдень 13-18° тепла.

20-21 вересня - мінлива хмарність. 20 вересня без опадів, 21 вересня місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 14-19°.

22 вересня - місцями невеликий короткочасний дощ, 23 вересня - без істотних опадів. Температура вночі 6-12°, вдень 22 вересня 15-20°, 23 вересня 18-23°.