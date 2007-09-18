На трасі ”Бориспіль - Дніпропетровськ” закриють міст через Дніпро

З 22 вересня до 31 грудня міст через Дніпро в Кременчуку Полтавської області буде закритий на ремонт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив мер Кременчука Микола ГЛУХОВ, зазначивши, що таке рішення ухвалене сьогодні під час засідання міськвиконкому.

«Рух транспорту через міст, по якому проходить автотраса "Бориспіль - Дніпропетровськ", буде закритий, а об`їзд здійснюватиметься через мости, розташовані в Черкаській, Дніпропетровській областях», - заявив М.ГЛУХОВ.

Під час ремонту мосту жителів Кременчука через Дніпро перевозитимуть поїздами.

Водіям іногороднього легкового транспорту буде запропонований об`їзд греблею Кременчуцької ГЕС в м. Світловодську (Кіровоградська область). Також під час ремонту буде організована робота всіх допоміжних служб в правобережній частині Кременчука, яка виявиться відрізаною від основної частини міста.