Ющенко: Україна може стати ”хлібними Еміратами”

Президент України виступає за ринкове регулювання цін на ринку зерна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на цьому наголосив Президент України Віктор ЮЩЕНКО в інтерв’ю журналістам після завершення Всеукраїнської наради з питань розвитку ринку зерна, що відбулася сьогодні на ДП ДАК «Хліб України».

«Має бути створений механізм, який би забезпечив ринкове регулювання ціни (на зерно) і утримання її на стабільному ринку – це Аграрний фонд», – сказав глава держави. Механізм ручного впливу на ціноутворення має бути скасований, підкреслив він. Президент наголосив, що нині натомість спостерігається постійне адміністративне втручання в діяльність зернового ринку. «Жоден з аграріїв не розуміє і не може підтримати нинішню політику уряду відносно того, що через адміністративне обмеження руху товару чи ціни можна в рай завести сільське господарство, споживача», – зазначив В. ЮЩЕНКО. Таку політику він назвав «безглуздою, бездарною і непрофесійною».

Він також сказав, що пріоритетом бюджетної політики підтримки сільськогосподарського виробника у 2008 році має стати формування Аграрного фонду в об’ємі 1 млн. тонн зерна.

Відповідаючи на запитання щодо квотування експорту зерна, Президент висловив переконання – воно існує там, де відсутня ефективна ринкова процедура. «Влада грається у штучну дешевизну, яка потім кладеться на плечі сільськогосподарського виробника», – зазначив В. ЮЩЕНКО. Він підкреслив, що сьогоднішня політика в зерновій сфері призвела до того, що рентабельність виробництва зерна становить 7%, що є значно нижчим, ніж показник інших сільгоспкультур.

На переконання глави держави, Україна, «якщо вона правильно змоделює національну політику навколо виробництва зерна, може стати «хлібними Еміратами». Однак нині ситуація така, що «ми адміністративно тримаємо на внутрішньому ринку таку ціну, що наступного року скоротяться площі посівів пшениці». «Це непрофесійна політика, якою можна підкосити за один рік усе те, що робилося до цього роками», – сказав Президент. Глава держави особливо підкреслив, що за останні сім місяців радикально змінилися тенденції на світовому ринку зерна. «Внутрішній ринок ціни на зерно для сільгоспвиробника повинен бути синхронним до ціни, яка працює на європейському та світовому ринку», – переконаний Президент.