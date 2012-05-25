Тігіпко заявив, що Україна посідає 5 місце в світі з експорту IT-послуг

За його словами, сьогодні Україна посідає 5 місце в світі з експорту програмного забезпечення.

С.Тігіпко також зазначив, що прийняття Верховною Радою в цілому Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спеціального режиму оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції» в цілому позитивно позначиться на галузі.

«Українські ІТ-компанії виявляються де-факто неконкурентоспроможними на світовому ринку, адже вони платять дуже високі податки порівняно з компаніями Індії, Китаю. Знижені ставки податків, запропоновані в законі, дадуть змогу цю ситуацію виправити», - сказав він.