Українські підлітки підсіли на пиво (опитування)

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, про це свідчать результати дослідження «Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та наркотиків» (ESPAD).

У ході дослідження, проведеного протягом 1995-2011 років у 36 країнах Європи, зокрема, в Україні, опитували учнівську молодь про тютюнопаління, вживання алкоголю і наркотиків.

Результати дослідження презентували у Києві представники Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Результати дослідження свідчать, що кількість молодих людей у віці 15-17 років, які вживали алкогольні напої хоча б раз у житті, сягає 87%, а перша спроба будь-яких алкогольних напоїв відбувається у віці 13 років або раніше.

За результатами дослідження, зросла й популярність слабоалкогольних напоїв: 32% підлітків 15-17 років вживали їх під час останньої випивки у 2011 році.

Дівчата більше відзначали вживання шампанського, слабоалкогольних напоїв та вина, а хлопці виявилися прихильниками пива та міцних алкогольних напоїв.

Результати дослідження також свідчать, що істотно зросло вживання чистого алкоголю. Так, під час останньої випивки вміст чистого алкоголю у напоях склав 44 г (55 г для хлопців та 35 г для дівчат) серед підлітків 15-17 років.

Динаміка цього показника серед 15-16-річних підтверджує зростання в 1,5 рази: з 28 г у 2007 році до 42 г 100% алкоголю під час останнього вживання.

10% підлітків повідомили, що внаслідок вживання алкоголю з ними стався нещасний випадок або травма (7% у 2007 році), а 8% (11% серед хлопців та 6% серед дівчат) вказали на незахищені статеві контакти (3% у 2007 році).

*** Соціологічне опитування 5-ї хвилі (попередні пройшли в Україні у 1995, 1999, 2003, 2007 та 2011 роках) у межах проекту ESPAD було проведене серед 7702 учнів/студентів (3355 хлопців і 4157 дівчат) віком 15-17 років сільських та міських загальноосвітніх середніх шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II та ІІ-–ІV рівнів акредитації.

Дослідження було проведено Українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка за підтримки ЮНІСЕФ в Україні, у рамках відповідного міжнародного проекту, здійсненного у 36 країнах Європи.