Вірші Андруховича й Жадана повісили в метро

У київському метро стартував міжнародний проект "Євро Вірші - Euro Poems". Мета проекту, ініціатором якого виступив Польський інститут у Києві, - на прикладі сучасної поезії показати спільну європейську культурну спадщину українців і поляків, повідомляє прес-служба столичного метрополітену.

Під час проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу, вірші 12 українських та 12 польських поетів українською та англійською мовами читатимуть пасажири Київського та Харківського метрополітенів, а також мешканці міст Донецька і Львова.

У Київському метрополітені експозицію віршів можна побачити на станціях "Політехнічний інститут", "Поштова площа" та "Кловська".

До 2 липня пасажири метрополітену зможуть ознайомитися з творчим доробком сучасних українських та польських поетів.