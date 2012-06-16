Селяни перекрили дорогу, вимагаючи розрахунку за молоко

Як передає кореспондент УНІАН, під час акції близько сотні жителів цього села вимагали від підприємств розрахуватися за молоко, за яке їм не сплачують тривалий час.

Участь в акції взяли також кілька активістів ВО "Свобода".

З цього приводу сьогодні відбулася прес-конференція в офісі Житомирської обласної організації партії "Фронт Змін", де з відповідною заявою від об’єднаної опозиції Житомирщини виступили голова Житомирської обласної організації ВО "Свобода" Сидір Кізін та заступник голови Житомирської облорганізації партії "Батьківщина", екс-голова Житомирської обласної ради Віталій Француз.

Вони повідомили, що за рішенням сходу села Велика Волиця учасники сьогоднішньої акції також вимагали підвищити закупівельну ціну на молоко з 1,6 грн до 2,50 грн за літр.

Учасники прес-конференції наголосили, що об’єднана опозиція Житомирщини вимагає від влади вжити заходів для врегулювання в області закупівельних цін на молоко і цін на готову молочну продукцію.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської обласної держадміністрації, цьому питанню була присвячена сьогоднішня нарада заступника голови Житомирської ОДА з аграрних питань Миколи Дейсана з керівниками молокопереробних підприємств, представниками обласного відділення Антимонопольного комітету України, управлінь економіки та агропромислового розвитку, інспекції якості та ціноутворення.

"М.Дейсан звернувся до керівників шести присутніх молокопереробних підприємств області із проханням негайно врегулювати закупівельні ціни на молоко від населення. Він повідомив, що прийнято закон, відповідно до якого закупівля молока буде регулюватися державою і який заборонятиме закупівлю молока у населення без договорів. Було наголошено на необхідності укладення договорів із населенням, завдяки яким молокопереробні підприємства будуть упевнені, що зберуть необхідну кількість молока, а здавачі – що у них приймуть їхню сировину", - повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Водночас вказується, що "середня закупівельна ціна молока від населення Житомирщини наразі складає 1,65 грн, за цим показником область на одному з останніх місць у державі – по Україні ціна молока – 1,95 грн".

Зазначається також, що за низької закупівельної ціни на молоко вартість готової продукції у регіоні набагато вища, ніж у сусідніх областях. Так, на Вінничині за середньої закупівельної ціни 2,07 грн вартість 1 л молока 2,5% жирності становить 6,18 грн, тоді як на Житомирщині – 7,31 грн.

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Як повідомляв УНІАН, 13 червня активісти Житомирської обласної організації ВО ”Свобода” спільно з селянами пікетували Любарську райадміністрацію, протестуючи проти штучного заниження закупівельних цін на молоко.

За даними учасників акції, заготівельники у травні знизили, порівняно з квітнем, закупівельні ціни на молоко від селян у середньому на 5%.

13 червня Любарський райсуд засудив до адміністративного арешту двох учасників акції проти «молочної мафії».