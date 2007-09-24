Павленко відкидає звинувачення Азарова

Кандидат в народні депутати від блоку „Наша Україна – Народна Самооборона”, голова Житомирської обласної державної адміністрації Юрій ПАВЛЕНКО відкидає звинувачення першого віце-прем’єр-міністра, міністра фінансів України Миколи АЗАРОВА на адресу губернаторів щодо підвищення цін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ПАВЛЕНКО заявив на мітингу в місті Овруч Житомирської області.

За його словами, забезпечення цінової стабільності та продуктової безпеки є винятково урядовими повноваженнями.

„Звинувачення віце-прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА на адресу губернаторів щодо підвищення цін є безпідставними. Якби ціни підвищувалися лише в Житомирській області, я б з цим погодився. Але така ситуація спостерігається по всій Україні, а це вже державна політика. Забезпечення цінової стабільності та продуктової безпеки – це винятково урядові повноваження”, - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Він також зазначив, що уряд досі не справився з формуванням державного бюджету на 2008 рік.

"Зараз похибка держбюджету становить 15%. Це - або непрофесіоналізм, або злочин. І ті підвищення соціальних виплат, які начебто нещодавно ввели, мали діяти ще з 1 січня 2007 року, а не з 1 липня. Із 20 млрд. гривень доходів бюджету розподілили лише 9,4 млрд. І досі невідомо, куди поділася решта коштів. Ці кошти мають піти, в першу чергу, на соціальні виплати, будівництво доріг, лікарень, шкіл, газифікацію сіл, тобто, це добробут людей. Саме це і є основна позиція нашого блоку та Президента України”, - зауважив Ю.ПАВЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня на засіданні уряду М.АЗАРОВ запропонував заслухати звіти голів облдержадміністрацій у зв`язку із зростанням цін на продукти харчування в деяких регіонах. «Закон надав право губернаторам контролювати рівень цінових надбавок і рівень рентабельності, тобто, по суті справи, контролювати цінову ситуацію», - сказав М.АЗАРОВ.

«Чому в їх районах, областях і містах спостерігається необґрунтоване зростання цін на продукти харчування? Чому посадовці не звертаються до Кабінету Міністрів і не просять, наприклад, забезпечити постачання борошна і м`яса на ринку, чому не проводять продуктові ярмарки? Чому, замість того, щоб займатися своєю роботою, вони виступають на мітингах і звинувачують уряд у зростанні цін?», - поцікавився він.

М.АЗАРОВ вважає, що в Україні спостерігається феномен чинників, які сприяють зростанню цін. «Якщо у всьому світі цінова ситуація або інфляція визначається трьома основними чинниками – монетарним, витратним і так званим спекулятивним, то у нас в Україні ще додається чинник виборів, який, всупереч усім економічним законам, викликає сплеск цін», - пояснив він.