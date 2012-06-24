Собака роздер обличчя 6-річній дівчинці
06:59, 24 червня 2012Суспільство
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На Тернопільщині собака покусав обличчя 6-річній дитині.
Інцидент стався у місті Кременці
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України.
Інцидент стався у місті Кременці. За даними рятувальників, на дитину напав домашній собака.
Потерпілу дівчинку одразу доправили до районної лікарні, де медики встановили діагноз «покусані рани обличчя».
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