Собака роздер обличчя 6-річній дівчинці

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України.

Інцидент стався у місті Кременці. За даними рятувальників, на дитину напав домашній собака.

Потерпілу дівчинку одразу доправили до районної лікарні, де медики встановили діагноз «покусані рани обличчя».