Туркменський газ Україна купуватиме по 100 дол. за 1 тис. кубів

Україна завершила переговори з Туркменістаном про постачання 34 млрд. кубометрів газу по 100 доларів за 1000 кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

За словами виконуючого обов`язки прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА, це хороша угода, ціна 100 доларів для України прийнятна, «і цей додатковий об`єм газу для нас зараз надзвичайно важливий».

Як повідомляв УНІАН, міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО 21 вересня повідомив, що Туркменістан підтвердив свої зобов`язання щодо постачань у 2008 році природного газу на адресу ВАТ "Газпром" (Росія) за діючою зараз ціною - 100 дол. за 1 тис. куб. м на кордон Туркменістан-Узбекистан.

При цьому ціна туркменського газу на кордоні України з урахуванням витрат на його транспортування на більш ніж 2 тис. км не перевищить 130 дол. за 1 тис. куб. м.

Частка туркменського газу в загальному обсязі газу, що імпортується в Україну, в останні два роки перевищує 70%.

Нагадаємо, Росія і Туркменістан у вересні 2006 року домовилися про щорічні постачання до 2009 року 50 млрд. куб. м туркменського газу наадресу "Газпрому" за ціною 100 дол. за 1 тис. куб. м.

"Газпром" через свою дочірню компанію ТзОВ "Газпром експорт" придбає газ, що видобувається в Туркменістані, Узбекистані і Казахстані і продає його компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія), 50% акцій якого належить "Газпрому". RosUkrEnergo доставляє центральноазіатський газ до кордону Росії з Україною і на кордоні перепродує його ЗАТ "Укргаз-Енерго". Ця компанія частину одержаного від RosUkrEnergo газу поставляє кінцевим українським споживачам, а частину - реалізує НАК "Нафтогаз України" для подальшого забезпечення паливом теплопостачальних підприємств і бюджетних установ.

Довідка УНІАН. До січня 2006 року газ в Україну поставлявся за ціною 50 доларів за 1 тис. куб. м. З січня 2006 року – по 95 дол. за 1 тис. куб. м, з січня 2007 року – по 130 дол. за тис. куб. м. Європейським споживачам Росія продає газ у середньому по 230 дол. за тис. куб. м.

Україна щороку споживає близько 75-76 млрд. куб. м природного газу, власний видобуток становить близько 21 млрд. куб. м.