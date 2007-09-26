На розпуск Харківської облради ”ніхто сильно й не розраховує”

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ не вірить, що новий парламент піде на розпуск Харківської обласної ради, який збирається ініціювати голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ.

Про це В.КАРАСЬОВ заявив УНІАН, коментуючи ініціативу харківського губернатора.

«Якби це була Верховна Рада, в якій конституційна більшість була прихильників, союзників або партнерів АВАКОВА, - тоді ще може бути. Але, враховуючи, що ВР знову буде «розтроєна», тобто приблизно по третині голосів буде у Партії регіонів, БЮТ і НУ-НС, плюс комуністи – то навряд чи знайдеться ця конституційна або проста більшість, яка проголосувала б за розпуск обласної ради, навіть якщо ця рада не подобається місцевому губернатору. І я думаю, на це ніхто сильно і не розраховує», - сказав В.КАРАСЬОВ.

На його думку, сьогоднішня заява А.АВАКОВА актуальна, щонайменше, в двох аспектах.

Перший – передвиборний. «Вибори – це завжди інсценування конфлікту, натягнення конфліктних ліній, конфліктна драматургія сюжету. Чим жорсткіше, різкіше й більше виступає політик, тим більше він у фокусі уваги й тим більше в нього можливостей для мобілізації не тільки прихильників, але й виборців, які коливаються, яким не подобається критикований опонент, але які ще для себе не вирішили, за кого ж вони все-таки голосуватимуть», - підкреслив експерт.

Відзначивши, що завершальна стадія виборів – найбільш конфліктна, В.КАРАСЬОВ заявив, що в даному випадку А.АВАКОВ набирає передвиборні очки у харків`ян, які незадоволені місцевою владою, й не тільки сумно відомою міськрадою, але й облрадою.

Другий аспект актуальності, за словами політолога, – післявиборний, оскільки після виборів почнеться глобальна перебудова політичних розкладів, перебудова владних конфігурацій і елітних комбінацій, яка не може не торкнутися й регіонів – як у фігуральному значенні – «Партії регіонів», так і в буквальному – тобто проблемні регіони, в яких реальна влада належить ПР, але є й достатньо серйозна об`єднана опозиція з боку БЮТ і НУ-НС.

В.КАРАСЬОВ вважає, що коли почнуться післявиборні переговори про коаліцію, про опозицію, про кадрову композицію - тоді підуть у хід різні інструменти й способи тиску, як це було і в 2006 році, коли Партія регіонів піднімала окремі політичні сили в своїх регіонах, демонструючи центру, Києву й Президенту свої можливості в регіонах. «Тому сьогоднішній крок АВАКОВА – це крок на випередження, спрямований на те, щоб обмежити цю свободу Партії регіонів маніпулювати регіональними органами влади, які контролюються ПР, вже в ході формування коаліції та в післявиборній реальності», - зазначає експерт.

Також, на його думку, в даній ситуації присутній і наступний момент: «А чому після парламентських виборів не починати «пробувати на зуб» тему розпуску окремих місцевих рад, і не ставити питання про нові конфігурації місцевої влади, про більш оптимальне співвідношення обласних адміністрацій, у тому числі й облрад, в умовах, коли на даному етапі якийсь із цих елементів є зайвим. Цією «зайвою» може виявитися і обласна рада», - припускає В.КАРАСЬОВ.

Ще одним поясненням ініціативи А.АВАКОВА експерт назвав «відповідь» губернатора на вотум недовіри, який обласна рада колись йому висловила. «Дочекавшись зручного моменту й більш прийнятних умов, щоб відповісти своїм кривдникам, АВАКОВ зробив зворотний хід», - зазначив експерт.

За його словами, виборна ситуація традиційно характеризується великою кількістю шуму. «Хай все кипить, клекоче, булькає - в такій вариві якраз і робиться кухня передвиборної й післявиборної політики в Україні. І в цьому бульйоні щось може залишитися в осаді, а хтось може випасти в осад», - сказав В.КАРАСЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ заявив, що має намір ініціювати розпуск Харківської обласної ради.