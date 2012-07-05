Регіонали обіцяють берегти українську мову як основу держави

Про це УНІАН повідомив заступник голови обласної організації Партії регіонів Михайло Войтюк, коментуючи можливі зміни в системі освіти в регіоні через прийняття закону про засади державної мовної політики.

“В окремих поселеннях і тільки за згодою громади відкриватимуться класи з ведення навчальних занять мовами національних меншин. Проте будемо відслідковувати, щоби 99% шкіл області були україномовними. Ми оберігатимемо українську мову, тому що це основа держави”, - зазначив М.Войтюк.

На його думку, партія влади всіляко сприятиме, аби українська мова на Хмельниччині “почувала себе краще, ніж зараз”. Для цього регіонали планують забезпечувати україномовними підручниками навчальні заклади.

“Ви знаєте, що тепер видавнича діяльність направлена на те, що переважна більшість книжок виходить російською мовою. На наш погляд, це дуже неправильно і так не повинно бути. На рівні Хмельницької обласної ради депутати від ПР виступатимуть за зміцнення української мови”, - наголосив заступник голови облорганізації ПР.

Разом з тим М.Войтюк визнав, що закон про засади державної мовної політики відповідає європейському вибору України.

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Як передавав УНІАН, 3 липня Верховна Рада прийняли закон про засади державної мовної політики. Голосували депутати фракцій ПР, “Народної партії” та КПУ. Опозиція вважає, що законе був принятий із порушеннями конституційних норм та регламенту. Зараз по всій країні проходять акції протесту проти підписання цього закону.

Довідка УНІАН. У Хмельницькій області діє 888 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких навчається 131,5 тис учнів. Викладання предметів здійснює 19,8 тис вчителів.