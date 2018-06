Visa і MasterCard виплатять $6 млрд у справі про змову

Два найбільших оператори електронних платіжних карт Visa і MasterCard погодилися виплатити низці магазинів роздрібної торгівлі 6 мільярдів доларів, щоб у досудовому порядку врегулювати справу про ймовірну змову цих компаній щодо комісії за використання кредитних карток, передає РІА "Новости", з посиланням на Ассошіейтед Прес.

Судовий розгляд почався ще у 2005 році, коли великі американські рітейлери Kroger Co, Safeway Inc. і Walgreen Co подали позов проти Visa, MasterCard і низки банків-емітентів карток, які займаються збором комісії, що стягується з магазинів за використання клієнтами кредитних і дебетових карт при оплаті товарів і послуг. Рітейлери звинувачували операторів і банки в спільному завищенні рівня цього збору.

Згідно з умовами досудового врегулювання питання, оператори пластикових карт зобов'язалися на вісім місяців знизити комісію. Як наголошується в повідомленні, це рішення не стосується дебетових карт.