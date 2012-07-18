Міністр: заявка Україні на закупівлю газу в РФ у 2013 році ще не погоджена

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перед початком засідання Кабінету міністрів заступник міністра палива і вугільної промисловості Володимир Макуха.

«Питання продовжує відпрацьовуватися. Тривають переговори, і саме це питання обговорювалося 12 липня (під час засідання міждержавної комісії під головуванням Президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна – УНІАН)», - сказав В.Макуха.

Він підкреслив, що до початку закупівель газу наступного року ще є час, і Україна зробить все необхідне для того, щоб питання було вирішене своєчасно.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня міністр вугільної промисловості і енергетики України Юрій Бойко заявив журналістам, що Україна і Росія погоджували заявку на закупівлю російського природного газу на 2013 рік.

У той же час, кажучи про обсяги закупівлі російського газу на 2013 рік, Ю.Бойко зазначив: «Я ось думаю, що ми купуватимемо ще менше (27 млрд куб. м газу, як про це заявлялося раніше – УНІАН)», - сказав Ю.Бойко.

Того ж дня голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер сказав, що «Газпром» не бачить підстав для зниження ціни на газ і не погоджував з Україною зменшення обсягів його закупівлі на 2013 рік.

Пізніше, 13 липня, перший віце-прем'єр-міністр Валерій Хорошковський спростував заяву Ю.Бойка про те, що Україна і Росія погодили заявку на закупівлю російського природного газу на 2013 рік.

Довідка УНІАН. Уряд України не раз заявляв про намір скоротити закупівлі державним холдингом «Нафтогаз України» газу в РФ цього року до не більше 27 млрд куб. м з майже 40 млрд куб. м у 2011 році.

Україна в січні-травні 2012 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації до 12,815 млрд куб. м, що на 48,8% менше показника перших п'яти місяців 2011 року.

У травні імпорт російського газу впав до аналогічного місяця 2011 року на 37,9% - до 2,168 млрд куб. м. У квітні 2012 року обсяг імпорту склав 2,099 млрд куб. м.

Також Україна вже тривалий час добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.