Міліція спростовує інформацію про захоплення храму Воскресіння Господнього

16:52, 24 липня 2012
Суспільство
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У київській міліції спростовують інформацію про захоплення невідомими особами храму Воскресіння Господнього, який більше відомий як храм воїнів-афганців.

Храм Воскресіння Господнього

Як поінформували УНІАН у міліцейському главку, сьогодні вранці від настоятеля храму за лінією 102 надійшло повідомлення про те, що група осіб заважає йому працювати.

Наряд міліції, який виїхав у храму, що знаходиться в Печерському районі столиці, не виявив будь-яких порушень громадського порядку.

«Дійсно, у приміщенні храму перебувала група осіб, але поводилися вони мирно»,- зазначили в міліції.

У зв’язку з цим співробітники органів внутрішніх справ, не зафіксувавши будь-яких порушень, залишили церкву.

Сьогодні вранці настоятель та голова парафіяльної ради храму Воскресіння Господнього, єпископ Української православної церкви Московського патріархату Феодосій повідомив УНІАН, що озброєні люди зайшли у приміщення храму, закрили всі хвіртки та намагаються встановити контроль над храмовими приміщеннями.

Він вважає, що це рейдерське захоплення організоване керівництвом однієї з афганських організацій.

Владика Феодосій закликав Президента України, прем’єр-міністра, усі правоохоронні структури, журналістів з проханням приїхати та перешкодити захопленню храму.

Він повідомив, що це вже друга спроба цієї організації захопити церкву та встановити контроль над громадою та храмовими приміщеннями.

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