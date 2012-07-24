З одеського ринку витіснили охоронців з бейсбольними битками

Як передає кореспондент УНІАН, замість приватних охоронців керівництво Одеського облУВС ввело на територію авторинку понад півсотні співробітників правоохоронних органів у повному екіпіруванні.

Разом з тим, бійцями спецпідрозділу «Беркут» також вилучено кийки, схожі на бейсбольні битки, з якими прибули на територію «Куяльника» представники охоронної фірми.

За словами підприємців, після зустрічі керівництва облУВС і Біляївського РВВС з членами підприємницького кооперативу «Куяльника» напругу вдалося зняти. Зокрема, уточнив голова кооперативу «Куяльник» Євген Хайкін, «досягнуто домовленості з владою та адміністрацією ринку про незастосування сили до торговців, що неугодні власникам ринку, а місія посиленого наряду міліції полягатиме «в забезпеченні громадського порядку на авторинку та недопущення актів насильства».

Між тим, заступник голови Одеської облдержадміністрації Валерій Матковський заявив журналістам, що вважає причиною конфлікту, що вилився в гостру сутичку підприємців з охоронцями, небажання групи торговців «Куяльника» укладати договори оренди з власником земельної ділянки, на якій функціонує авторинок.