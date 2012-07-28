Податкову систему підкоригують - «спрощенку» обіцяють не чіпати

Одним з головних її результатів стала обіцянка податківців в найкоротші терміни оформити свої пропозиції до відповідного законопроекту, що значно підвищить статус обговорюваного документа, повідомляє ZN.ua.

Ще один з найбільш важливих підсумків консультацій - рішення про те, що чинна спрощена система оподаткування залишиться.

«Всі інші моменти, - якими будуть ставки податків, і в тому числі податку з обороту, в тому числі й технічні - як вони будуть вводитися і потім змінюватися, адмініструватися тощо - усе це ще буде аналізуватися і доопрацьовуватися, - розповів виданню президент Спілки податкових консультантів України Леонід Рубаненко. - Головне, що з боку представників держструктур є готовність йти на компроміс і вести професійний діалог, з усіма необхідними підрахунками, оцінками і викладками. А значить, оскільки запит на зміни в чинне податкове законодавство існує дійсно величезний, діяльність робочої групи може виявитися результативною».

За словами голови Державної податкової служби України Олександра Клименка, запропонована податківцями концепція буде доопрацьовуватися і вдосконалюватися, щоб максимально відповідати об'єктивним економічним умовам та запитам суспільства.

«Та кількість поправок і пропозицій, що надійшли, вже внесені і продовжують надходити на адресу чинного Податкового кодексу, свідчить - нинішня податкова система потребує корегування, щоб відповідати потребам економіки", - зазначив він.

"Ми ініціюємо концепцію, яка дозволить зробити податкову систему більш простою і зрозумілою. З одного боку, ми знижуємо ставки податків і зменшуємо навантаження на фонд оплати праці, з іншого - вводимо дієві механізми для ліквідації тіньової економіки та збільшення надходжень до бюджету. Ми відкриті для діалогу і конструктивних зустрічних пропозицій, які будуть обов'язково враховуватися при розробці тієї редакції законопроекту, яка в підсумку буде розглядатися в парламентському залі», - підкреслив пан Клименко.

До робочої групи, крім уряду і ДПСУ входять представники Адміністрації президента, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту економіки та прогнозування НАН України, Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи та інших профільних наукових установ. Громадськість і промислово-галузеві групи в ній представлені Європейською бізнес асоціацією, Американською торгово-промисловою палатою, УСПП, ФРУ, Союзом податкових консультантів, Національною асоціацією банків України та низкою інших.