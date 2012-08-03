Уряд рекомендує губернаторам відкласти полювання

Як сьогодні повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, відповідне рішення уряд прийняв на засіданні 1 серпня 2012 року.

Через високу пожежну небезпеку, обумовлену спекотою погодою, уряд зобов’язав ряд центральних органів виконавчої влади та місцеве керівництво вжити відповідних заходів із запобігання виникненню пожеж й оперативного реагування на них.

Рішення стосується насамперед Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства інфраструктури, Держлісагентства, Держтехногенбезпеки, Держкомтелерадіо, Адміністрації Держприкордонслужби, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. Саме на керівників цих органів покладено персональну відповідальність за виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню пожеж.

Так, відповідно до повноважень, центральні органи виконавчої влади та місцеве керівництво зобов’язані вживати заходи щодо цілодобової охорони і захисту лісів та торф’яників від пожеж. Штучні водойми мають утримуватися в належному стані.

Особлива увага приділяється захисту населених пунктів, розташованих у лісах. Зокрема, йдеться про розчищення від сухої трави та чагарників ділянок, що прилягають до лісів, торфовищ і сільгоспугідь, а також про необхідність поновлення на таких місцевостях захисних мінералізованих смуг, які запобігають поширенню вогню.

Лісокористувачі у свої чергу повинні дотримуватися безумовного виконання правил пожежної безпеки.

Посилений контроль за станом пожежної безпеки слід встановити на транспортних комунікаціях, системах життєзабезпечення, об'єктах підвищеної небезпеки та місцях масового перебування громадян. При цьому медичні заклади зобов’язані належно поготуватися для надання допомоги постраждалим у випадку виникнення пожежі.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів повинна бути посилена пожежна безпека на об'єктах паливно-енергетичного комплексу, військових складів, баз та арсеналів тощо.

Разом з тим, у постійну готовність будуть приведені: пожежна, спеціальна техніка, відповідне обладнання, а також особовий склад військових та інших підрозділів, аварійно-рятувальних служб для їх можливого залучення до гасіння лісових та торф'яних пожеж. При цьому має бути створений резерву паливно-мастильних матеріалів та інших ресурсів, необхідних для здійснення зазначених заходів.

Крім того, згідно з рішенням уряду, відповідні органи зобов’язані перевірити стан готовності пунктів евакуації людей на випадок можливою його відселення. Такі пункти мають бути забезпечені питною воюю та необхідними медикаментами.

У пожежонебезпечний період потрібно обмежити відвідування громадянами лісів, заборонити в’їзд туди транспорту, а також не допускати стоянки вздовж лісонасаджень.

Кабінет міністр також зобов’язав правоохоронні органами за участю Генеральної прокуратури посилити контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки та природоохоронного законодавства. У свою чергу працівники Державтоінспекції повинні більш ретельно стежити за дотриманням правил дорожнього руху.

Уряд наголошує на важливості проведення через ЗМІ систематичної роз'яснювальної роботи серед населення щодо правил пожежної безпеки.