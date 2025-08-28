Також було скасовано рейс сполученням Козятин-1 - Фастів-1.

Попри російську атаку та пошкодження одного з поїздів, "Укрзалізниця" забезпечує курсування всіх рейсів "Інтерсіті+". Проте зберігаються затримки для певних поїздів далекого та приміського сполучення. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

"З-поміж приміських поїздів із затримками до 2,5 годин курсують електропоїзди Фастівського напрямку та до 3 годин - Вінницького напрямку", - ідеться в повідомленні.

Також було скасовано рейс №6208 Козятин-1 - Фастів-1.

Зазначається, що окремий рейс електропоїзда буде призначено з Краматорська до Лозової о 16:03 із зупинками Словʼянськ, Барвінкове, Близнюки.

В УЗ звернули увагу пасажирів, що електропоїзд 103/104 Краматорськ-Львів довезе до Лозової з пересадкою у спальні вагони, які через вимушену затримку не доїдуть до Краматорська.

У зворотному напрямку пасажирів рейсу 104/103 до Краматорська від Лозової доставить той самий електропоїзд о 19:00. Зупинки на маршруті аналогічні.

Крім того, для пасажирів, які рушили об'їзним маршрутом на поїздах №85, 61, 209, 109 до Вінниці (190 людей) та до Хмельницького (130), "Укрзалізниця" призначає додатковий приміський поїзд №6256 Шепетівка - Козятин відправленням із Шепетівки о 14:04. Поїзд прибуде до Козятина о 17:18, звідки з пересадкою на поїзд №771 о 17:25 пасажири дістануться Хмельницького. По Києву у склад поїзда №771 спеціально будуть додані 5 вагонів.

У ніч на 28 серпня Росія завдала масованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників, ракет повітряного і наземного базування. Загалом РФ застосувала 598 ударних БПЛА і 31 ракету. Внаслідок атаки загинуло 15 осіб, з них 4 дитини, а серед потерпілих - 10 дітей.

Також росіяни цієї ночі вдарили по парку швидкісних поїздів "Інтерсіті+" "Укрзалізниці". Була пошкоджена залізнична інфраструктура, що призвело до багатогодинних затримок поїздів.

