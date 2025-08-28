У Німеччині вважають, що такі дії РФ не мають залишитися безкарними.

У ніч проти 28 серпня Росія атакувала Київ, що "не може залишитися без наслідків". Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, передає Sky News.

Політик засудив такий обстріл країни-агресора.

"Минулої ночі ми знову пережили жахливі події, коли Росія атакувала і бомбила Київ, загинули цивільні особи, загинули діти, а також була атакована делегація Європейського Союзу. І це не може залишитися без наслідків", - сказав Вадефуль журналістам.

Міністр не став розкривати подробиці, однак додав, що Німеччина хоче показати, що розглядає можливість подальшої реакції, тому будь-які дії будуть вжиті разом з ЄС.

Атака РФ на Київ - що відомо

Нагадаємо, 28 серпня Росія атакувала Київ, внаслідок чого вже відомо про 16 загиблих. У Повітряних силах України повідомили, що російська армія застосувала більше реактивних дронів та велику кількість ракет, дві з яких влучили у житловий будинок.

"У даній ситуації Сили оборони зробили все, що могли… Летіло 629 засобів повітряного нападу. Серед них - аеробалістичні ракети "Кинджал". Ракети повітряного базування Х-101, "Іскандери"… Балістики, це те, що досягає Києва у короткий термін. І власне балістичні ракети сьогодні були збиті - 7 з 9. Це надзвичайно високий показник, враховуючи ще й ракету "Кинджал". Також збиті 18 з 20 ракет Х-101", - розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Водночас глава посольства Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що будівля європейського представництва постраждала від російських ударів. За її словами, масований російський удар по Києву БПЛА та балістикою ракетами цієї ночі продемонстрував ставлення РФ до "миру".

"Будівля Представництва ЄС серйозно пошкоджена вибуховою хвилею. Це - справжня відповідь Москви на мирні зусилля", - додала Матернова.

