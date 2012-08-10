На Донбасі свободи слова вистачає, в Києві та на Заході - ні (опитування)

Таким чином у цьому питанні українці поділилися навпіл. Ще кожен шостий не визначився з цього питання.

Про це свідчать результатами дослідження Соціологічної групи «Рейтинг».

Як зазначили в соцiологiчній групі, протягом 2011-2012 років майже половина опитаних (від 43 до 46%) стабільно відчувають згортання свободи слова в Україні. Разом з тим порівняно з попереднім дослідженням, проведеним у листопаді минулого року, кількість опитаних, які не відчувають погіршення у цій сфері, зросла з 35 до 45%.

Згідно з результатами опитування, понад 60% опитаних на Заході (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області), половина на Півночі (м. Київ, Київська, Житомирська, Сумська, Чернігівська області), понад 40% - в Центрі (Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська області) та Сході (Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області) відчувають згортання свободи слова в Україні. Натомість понад 50% опитаних на Донбасі (Донецька і Луганська області), понад 40% - на Півдні і Сході, третина на Півночі і в Центрі не відчувають погіршення у цій сфері.

Водночас, понад 70% прихильників Всеукраїнського об’єднання «Свобода» та Об'єднаної опозиції, а також майже 60% прихильників партії УДАР відчувають згортання свободи слова в Україні. Тим часом, майже 70% прихильників Партії регіонів, трохи менше половини прихильників КПУ та «невизначених» такої загрози не відчувають.

Всього в ході дослідження методом особистого інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face) було опитано дві тисяч респондентів віком від 18 років і старше.

Дослідження було проведено 14 – 27 липня 2012 р.

Похибка вибірки становить не більше 2,2%.