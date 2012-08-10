Завершення унiкального культорологiчного проекту «Мальована хата»

12 серпня у селі Сліди Могилів-Подільського району відбудеться закриття унікального культурологічного проекту «Мальована хата», що з 31 липня проходив на Поділлі. Протягом 12 днів народні майстри з України, Молдови, Росії, Польщі та Білорусі та видатні художники регіону розписали 10 фасадів хат, господарських будівель та мурів у традиційному стилі подільського народного малярства. В історії нашого краю акція такого формату була проведена вперше. Благодійний фонд «Батьківська земля» започаткував дану традицію задля підтримки «зеленого туризму» на Вінниччині та в рамках розвитку Єврорегіону «Дністер».

«Так, поки що зелений туризм в нас є справою окремих ентузіастів. Його не розуміють як реальний напрямок, що ним можна займатися і мати з цього реальний прибуток, - відзначає Почесний президент фонду О. М. Калетник. – Тому у рамках фестивалю ми хотіли виробити культурний продукт, який поєднав би і матеріальне, і духовне. Духовні джерела наших народів формувалися віками, і ми просто зобов’язані зберегти наші зв’язки, особливо на рівні транскордонного співробітництва. На мою думку, об’єднання митців навколо подібних проектів – важлива складова розвитку соціально-економічного середовища наших країн, оскільки творчість є критичним ресурсом розвитку будь-якої людської спільноти. В умовах сучасної глобалізації транскордонне співробітництво є дуже важливою справою і тому, що наші культурні простори знаходяться під величезним впливом культурних індустрій, які несуть у собі ризики втрати регіональної ідентичності. Наше рідне Поділля є унікальним місцем, де відбувається діалог культур, виробляються нові культурні форми, які відповідають сучасним світовим реаліям. Сподіваюся, що наша ініціатива знайде розвиток і у подальшому».

«Ідея такого міжнародного фестивалю виникла минулого року,- розповідає ідейний натхненник «Мальованої хати», місцевий художник та скульптор Микола Крижанівський.- Ми з моїм другом Сергієм Кушніром відновили та розписали стару та запущену хату при в’їзді в село. Тоді ж і зародилася думка відродити те давнє українське мистецтво для того, щоб довести, що український народ глибоко талановитий з великим духовним корінням».

Фонд у такий спосіб ініціював нову форму економічної активності населення, одночасно займаючись просвітницькою діяльністю. Адже мешканці села у процесі реалізації проекту засвоїли необхідні навички – навчилися рекламувати себе в Інтернеті, навчилися стандартам, необхідним для того, аби приймати «зелених туристів». Під час проведення фестивалю мешканці села Сліди переконалися, що для початку проекту власна «зелена садиба» не треба багато грошей, потрібно його розпочати, а далі – вже справа за власними зусиллями.

Урочисте закриття фестивалю відбудеться 12 серпня о 17:00 у селі Сліди, Могилів-Подільський район.

За детальною довідкою та акредитацією звертайтесь за телефоном – 050-419-72-03

Контактна особа - Вікторія