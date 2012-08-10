Тейшейра перевірив, як витратили гроші ЄС у Петриківці

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час відвідання разом із постійним координатором ООН та постійним представником ПРООН Олів’є Адамом райцентру Петриківка Дніпропетровської області.

За його словами, область має великий потенціал: туристів і інвесторів, в тому числі й іноземних, можуть, зокрема, привабити "райцентр Петриківка, відомий українським живописом «петриківський розпис», а також красиві краєвиди".

"Я дуже хотів відвідати Петриківський район, бо мені відомо, що це батьківщина знаменитого народного розпису. Я хочу побувати тут також як турист, а потім розповісти про цей прекрасний край та його традиції іншим», - зазначив Ж.Тейшейра.

Під час відвідання у Петриківці дитячого садка «Сонечко», де реалізується один з мікропроектів ЄС-ПРООН, голові представництва ЄС та постійному координатору ООН запропонували освоїти ази петриківського розпису. Ж.Тейшейра та О.Адам власноруч намалювали кетяги червоної калини і поставили свої автографи. Ці малюнки будуть зберігатися у Петриківці, як пам’ять про візит представників міжнародних організацій.

Дводенна робоча поїздка Ж.Тейшейри та О.Адами до Дніпропетровської області відбувалася з метою знайомства з реалізацією спільних проектів ЄС та ООН з розвитку місцевого самоврядування.

Як зазначив голова представництва, наразі в Україні триває друга фаза спільного проекту ЄС та ПРООН з розвитку місцевого самоврядування.

«Перша фаза проекту була в Україні успішною, особливо в Дніпропетровській області. Євросоюз і надалі підтримуватиме українських громадян на шляху розвитку місцевого самоврядування. До запланованого фінансування з боку ЄС та ПРООН буде додатково виділено ще 23 млн євро", - повідомив Ж.Тейшейра.

Довідка УНІАН: Під час реалізації першої фази проекту ЄС ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» на Дніпропетровщині капітально відремонтовані 17 сільських амбулаторій та ФАПів, 12 дитячих садків та 6 шкіл забезпечені сучасним устаткуванням, відновлено стабільне водопостачання 10 населених пунктів регіону тощо. Сьогодні триває друга фаза проекту, вже реалізовано 13 мікропроектів із 39 запланованих.