Дружина Осмаєва просить не видавати її чоловіка Росії

Як повідомив кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявила громадянка України А.Окуєва, яка протягом двох років спільно проживала в Одесі з нинішнім підслідним А.Осмаєвим.

Одеський правозахисник Валерій Кочетов, який скликав разом з А.Окуєвою прес-конференцію, також зазначив, що понад десять громадян Росії, затриманих у минулі роки за підозрою в підготовці замаху на В.Путіна, «безслідно зникли».

В.Кочетов звернув увагу на те, що «до затриманого А.Осмаєва, згідно з його скаргами, застосовували силові методи впливу з метою вибити зізнання в підготовці теракту проти В.Путіна. Більш того, допущені органами слідства до проведення допитів співробітники ФСБ РФ погрожували йому розправою після прибуття в Росію ».

Одеський правозахисник оголосив лист ув'язненого, в якому А.Осмаєв стверджує, що перед допитами в СІЗО йому «робили уколи невідомого походження».

В.Кочетов також навів слова ув'язненого, якого влада України має намір екстрадувати до Росії, що А.Осмаєв «ніколи не брав участі в організації з підготовки замаху на Путіна».

За словами В.Кочетова, всупереч вимогам українського законодавства та міжнародних актів з прав людини, «колегія суддів Апеляційного суду Одеської області розглядала спрямовані суду скарги А.Осмаева за відсутності як самого підслідного, так і його захисників, а з текстом рішення суду про його екстрадицію ми так і не змогли ознайомитися ».

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Апеляційний суд Одеської області виніс постанову про видачу правоохоронним органам Російської Федерації 31-річного А.Осмаєва, якого затримали в Одесі і підозрюють у замаху на В.Путіна. Фактично екстрадиція А.Осмаєва, підозрюваного в підготовці замаху на Президента РФ Володимира Путіна, може тривати від тижня до місяця, в залежності від того, як узгодять це питання російські та українські відповідні служби, повідомили УНІАН у Відділі зі зв'язків з громадськістю Генеральної прокуратури України.

Довідка УНІАН. Спецслужби України і Росії затримали в січні поточного року в Одесі уродженця Грозного А.Осмаєва, оголошеного в міжнародний розшук. З 2008 року його розшукували російські правоохоронні органи за звинуваченням у скоєнні ряду злочинів терористичної спрямованості. З їхніх свідчень стало відомо, що вони готували замах на В.Путіна, яке повинно було відбутися відразу після березневих виборів Президента Росії.